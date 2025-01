Exclusivo «A Fazenda»: O momento em que todos descobrem que Gaspar está vivo

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes), Eva (Margarida Corceiro), Lukenia (Rita Cruz) e Mena (Cíntia Semedo) ouvem incrédulos Barroso a contar que o corpo que estava enterrado não era de Gaspar (Nuno Lopes).

Talu recorda-se do dia em que Gaspar supostamente morreu, dizendo que ele foi levado de ambulância para o hospital, mas chegou já lá morto.

Mena conta-lhes ter visto alguém no escritório dias depois da morte de Gaspar, achando ter sido o espírito dele.

Miguel (Diogo Infante) diz não haver nenhuma dúvida que o corpo que foi desenterrado não é de Gaspar por ser de um africano. Ataca Samuel a dizer que aquilo deve ser um grande contratempo para ele.Júlia (Kelly Bailey) fica do lado de Samuel, olhando irritada para o pai.

Joel (João Jesus) envia mensagem a dizer a Nadir (Sharam Diniz) que a verdade já foi descoberta.

Gaspar diz a Leonor (Dalila Carmo) que tem mesmo de desaparecer uns tempos para não ser apanhado, dizendo que tem uns contactos no Namibe que o podem ajudar. Leonor insiste querer ir com ele, não querendo nunca mais correr o risco de se separarem. Beijam-se apaixonados.

Eva, Talu, Lukenia, Miguel e Mena olham chocados para Barroso a dizer que, segundo as declarações de uma enfermeira do hospital, há a possibilidade de Gaspar estar afinal vivo. Barroso conta que a enfermeira do hospital disse que Gaspar tomou uma substância que faz com que a pessoa se sinta mal sem provocar a sua morte, podendo Gaspar ter fugido depois disso. Talu e Lukenia dizem que Gaspar não teria motivos nenhuns para fazer tal coisa. Miguel pede a Eva para falarem em privado.

Miguel diz a Eva ter a certeza de que Gaspar fingiu a sua morte para poder fugir com Leonor. Eva olha-o chocada.

Gaspar diz a Leonor já estar tudo combinado para os irem buscar amanhã para seguirem viagem para a fronteira com a Namíbia. Leonor reitera a Gaspar que somente pretende ficar com ele, não importando o lugar.