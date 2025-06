Exclusivo «A Fazenda»: O primeiro confronto entre Talu e Eva, depois de ter sido deixado no altar

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) vem a entrar com Zuri (Madalena Aragão) para falarem com Zulmira (Helena Isabel), trocando um olhar surpreso com Eva (Margarida Corceiro) por a ver ali.

Talu diz a Eva ter uma relação com Zuri, não resistindo ao impulso de criticá-la por o ter deixado pendurado no altar, salientando querer ter ao seu lado alguém em quem possa confiar. Eva segue para o interior à beira do choro.

Talu deita-se com Zuri, ainda a pensar intrigado em qual será o verdadeiro passado dela.

Recorde o momento em que Talu foi abandonado no altar: