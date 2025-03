Exclusivo «A Fazenda»: O verdadeiro Miro é desmascarado

Em «A Fazenda», Leti (Madalena Brandão) olha avaliadora para Miro (Pedro Hossi), que lhe garante que vão conseguir recuperar tudo o que Esmeralda (Julie Sergeant) lhe roubou. Svetlana entra com os seus dois capangas, que imobilizam Leti e Miro.

Esmeralda entra de seguida, indo de imediato ver de Fausto.

Esmeralda diz a Miro que esperava mais dele, pensando que ele iria ficar com ela e não do lado de Leti, contando a Leti que ele nunca gostou dela, tendo-a traído desde sempre tanto com ela como com Alba (São José Correia). Esmeralda sai dizendo que Svetlana é a sua nova sócia do D-Lícia. Leti diz chocada a Miro nunca mais o querer ver à frente.