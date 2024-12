Exclusivo «A Fazenda»: Pânico! Joel é raptado em plena festa

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Eva (Margarida Corceiro) que Mendonça tinha fortes suspeitas de Gaspar (Nuno Lopes) não ter morrido de causas naturais, o que o levou a concluir que ele pode ter sido assassinado.

Joel insiste com Eva que Lukenia (Rita Cruz) seria capaz de matar Gaspar, recordando-a da sabotagem da avioneta e do tiro no lodge, sob os quais ela é a principal suspeita. Eva fica apreensiva por Joel referir que Talu (Evandro Gomes) nunca os vai perdoar se denunciarem a mãe. Eva chega à festa. Faz menção de ir ter com Talu, mas Joel puxa-a, contando-lhe que Mendonça vai amanhã fazer queixa de Lukenia à polícia. Talu olha intrigado para Eva a dizer-lhe que aconteça o que acontecer, quer que ele saiba que ela gosta muito dele. Dois homens raptam Joel sem que ninguém se aperceba.

Eva deixa mensagem a Joel para não ir denunciar Lukenia à polícia sem falar antes com ela. Fica intrigada por receber chamada de Zulmira (Helena Isabel) a dizer que Joel não veio dormir a casa.

Lukenia elogia simpática Eva por estar a conseguir conquistar o povo da comunidade, Eva e Alba (São José Correia) olham-na desconfiadas. Saem disparadas, deixando Lukenia intrigada. Eva já contou a Júlia (Kelly Bailey) das suspeitas de Lukenia poder ter matado Gaspar, que são ainda mais claras por Joel e Mendonça terem desaparecido. Júlia fica irritada com Eva por ela admitir que ainda não teve coragem de denunciar Lukenia à polícia por causa de Talu.

Joel acorda no interior de um armazém. Olha em volta perdido, sem saber como foi ali parar.