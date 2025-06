Exclusivo «A Fazenda»: Perigo! Júlia e Alex estão em fuga

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate), a chegar à lavra, fica atónito ao ver ali Alex (Rodrigo Tomás), que fala ao telefone a pedir a alguém que se despache a arranjar-lhe documentos para poder fugir. Júlia (Kelly Bailey) diz a Alex já ter conseguido arranjar um carro para eles. Miguel descobre por um contacto no Ministério Público que Alex anda fugido da justiça, dizendo a Gustavo que com aquilo pode destruir Gaspar (Nuno Lopes) e Leonor (Dalila Carmo) por eles estarem a esconder um criminoso, esboçando um sorriso vitorioso.

Miguel diz ser hoje que vai denunciar que Alex está na lavra, ligando de seguida para Barroso.

Gaspar e Leonor dizem a Alex que ele não pode continuar mais tempo lá em casa por ser muito arriscado. Alex anuncia ser hoje que se vai embora, fazendo uma chamada para Júlia para se encontrarem às cinco.

Leonor concorda com Gaspar que Alex pode ter combinado uma fuga com Júlia, sendo melhor certificarem-se que ela não se vai embora da fazenda. Júlia recebe por fim a mensagem com a localização de Alex e sai ligeira.