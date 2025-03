Exclusivo «A Fazenda»: Por amor a Eva, Joel trama Duarte

Em «A Fazenda», Barroso começa a vasculhar o quarto de Duarte (Cláudio de Castro) à procura de algo que explique o seu desaparecimento, encontrando um grande saco com erva.

Alba (São José Correia) admite a Barroso que o filho costuma consumir, mas Barroso alerta que aquela é uma grande quantidade somente para uso pessoal.

FLASHBACK Ivandro (Vitor Hugo) pergunta a Joel (João Jesus) se Duarte consome erva e se tem acesso ao quarto dele, dizendo-lhe precisarem de fazer algo que afaste suspeitas de Eva (Margarida Corceiro) e Júlia (Kelly Bailey) estarem envolvidas no seu desaparecimento. Joel conta a Eva que Barroso descobriu um saco com erva no quarto de Duarte, o que pode ser benéfico para eles para desviar atenções do que aconteceu. Eva permanece muito apreensiva, Joel abraça-a. Júlia, com Eva, conta a Barroso que adormeceu ontem, não sabendo para onde Duarte foi. Barroso mostra-lhe o saco de erva, perguntando-lhe se sabia que Duarte andava a traficar. Júlia esboça ar genuinamente surpreso.

Eva conta a Joel que Duarte enviou uma mensagem a Alba a dizer-lhe andar escondido por ter tido problemas com uns dealers, estando pelo menos aliviada por não o ter matado. Eva lastima-se a Joel continuar sempre a esconder coisas a Talu (Evandro Gomes). Joel assente a Eva avisar Ivandro que lhe vão pedir para encontrar Duarte. Joel confirma a Ivandro que a mensagem falsa de voz de Duarte convenceu toda a gente que ele está vivo e em fuga, faltando agora tratarem de orquestrar que ele foi visto na fronteira com a Namíbia. Joel fica incomodado por Ivandro dizer que ele está a fazer tudo aquilo por amar Eva.