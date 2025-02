Exclusivo «A Fazenda»: Por culpa de Lukenia, Gaspar é afastado dos negócios

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) abre o cofre de Gaspar (Nuno Lopes), reparando nuns documentos que lá estão. Gaspar diz a Manuel (Ângelo Torres) continuar a querer que Talu fique como seu representante no grupo Moringa.

Talu mostra a Gaspar os documentos que estavam no cofre. Gaspar fica atónito com o que lê. Gaspar diz chocado a Talu e Manuel que aqueles documentos de ele ter feito uma sociedade com Leonardo são falsos.

Manuel diz a Gaspar que vai ter de o afastar do grupo até aquela história ficar esclarecida.

Leonor (Dalila Carmo) vê o comunicado do Grupo Moringa a anunciar o afastamento de Gaspar. Admite a Becas (Rita Loureiro) que Gaspar nunca foi muito claro nas explicações que lhe deu para ter enriquecido, esboçando ar muito desiludido. Gaspar explica a Leonor que teve a sorte de Manuel ter visto nele potencial para ser um empresário de sucesso, acabando por tornar-se sócio dele.

Lukenia (Rita Cruz) diz a Cassoma para não se preocupar por que nunca se vai descobrir que aqueles documentos que provam que Gaspar fez sociedade com Leonardo foram forjados por eles.