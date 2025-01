Exclusivo «A Fazenda»: Provocadora, Mena usa as roupa de Lukenia e é agredida

Em «A Fazenda», Mena (Cíntia Semedo), vestida com as roupas de Lukenia (Rita Cruz), suja provocadoramente o chão para lhe dar mais trabalho. Mena pica Lukenia a dizer que ela só se envolveu com Gaspar para subir na vida. Lukenia descontrola-se e esbofeteia Mena. Weza (Cláudia Semedo) vem de dentro alertada pela discussão.

Lukenia admite a Weza que Mena tem razões para a detestar por sempre a ter tratado mal, estando agora a pagar pelos seus actos, desabando a chorar. Weza abraça-a, enquanto Januário a observa penalizado