Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

  Hoje às 08:16
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia - TVI
Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) pede desculpa a Júlia (Kelly Bailey) por não ter acreditado nela. Daniela (Soraia Tavares) entra, ficando de imediato furiosa ao ver ali Júlia. Esta decide não entrar em confronto, saindo. Weza e Januário (Hoji Fortuna) chegam a dizer reprovadores a Daniela já saberem que ela ficou com metade da fazenda chantageando Lukenia (Rita Cruz). Weza (Cláudia Semedo) e Januário acusam Daniela de ser igual a Lukenia, indo ficar sem nada, com Gaspar (Nuno Lopes) também a não querer que ela continue na escola.

Daniela vira-se para Ary, mas este também lhe vira costas, deixando-a sozinha.

Ary aproxima-se a dizer a Júlia que já não vai casar-se com Daniela, dizendo não querer fugir mais a ser apaixonado por ela desde o primeiro dia que a viu, propondo ficarem juntos. Júlia sorri emocionada, beijando Ary, que corresponde.

Recorde-se que Ary ficou prestes a casar com Daniela, após Júlia ter ido para Lisboa:

