Exclusivo «A Fazenda»: Reviravolta! Leonor exige que Talu se afaste de Eva

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) ouve assombrada Alba (São José Correia) a contar-lhe de Lili (Laís da Veiga) ser mesmo filha de Júlia (Kelly Bailey), e ela foi forçada a retirar a queixa contra Talu (Evandro Gomes) por interferência externa de Nadir (Sharam Diniz). Leonor está atónita. Alba insiste com Leonor para pensar bem se quer dar cabo dos sonhos de Eva (Margarida Corceiro) se revelarem que Talu violou Júlia, além de Lili ir sofrer muito com isso. Leonor esboça ar dividido. Eva chega com Talu nesse momento.

Leonor, não aguentando ver a cumplicidade de Eva e Talu, diz a Talu para se afastar da filha. Eva exige à mãe saber o que se passa. Alba assiste à cena apreensiva.

Leonor somente consegue dizer a Eva para que fale com Júlia sobre a sua relação com Talu. Eva recusa, dizendo não querer que a afastem novamente dele.

Eva está furiosa a pensar que Júlia quer novamente dar cabo do seu namoro com Talu. Júlia, muito pressionada, acaba por dizer a Eva que lhe explica tudo em privado.

Júlia conta a Eva toda a história de ter retirado as acusações de Talu a ter violado sob chantagem de Nadir para que ela não revelasse o seu problema de bipolaridade, o que a faria perder Lili. Eva recusa-se a acreditar na irmã, saindo perturbada.

Lukenia (Rita Cruz) está com Alba, Leonor e Talu, intrigada elas estarem contra o filho novamente. Leonor diz a Alba que não percebe como ela ocultou a verdade tanto tempo a Eva. Esta sai disparada, dizendo precisar de estar sozinha.