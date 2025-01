Exclusivo «A Fazenda»: Samuel quer a exumação do corpo de Gaspar

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) está em choque por Samuel ter pedido a exumação do corpo de Gaspar (Nuno Lopes), dizendo que na tradição angolana não se profanam os mortos. Samuel diz ir fazer o que for preciso para provar ser filho de Gaspar. Talu (Evandro Gomes) admite a Eva (Margarida Corceiro) que sabia do pedido de exumação de Samuel ao corpo de Gaspar, dizendo que ele tem o direito de saber se é mesmo filho de Gaspar. Eva diz desiludida que ele devia confiar mais nela. Olham-se pesarosos.

Eva avisa Leonor (Dalila Carmo) que Samuel pediu a exumação do corpo de Gaspar, não havendo como impedi-lo de fazer isso por não serem familiares de Gaspar.

Leonor fica aflita por Eva contar-lhe que Samuel pediu a exumação do corpo de Gaspar. Sai disparada de casa.

Samuel reitera a Júlia (Kelly Bailey) que nunca quis nada daquilo de herdar a fortuna de Gaspar. Júlia diz-lhe terna que ele pode usar aquele dinheiro para ajudar os desfavorecidos criando uma fundação. Samuel sorri receptivo. Beijam-se apaixonados. Lili (Laís da Veiga) dá uma canelada a Samuel a dizer não querer que ele seja seu pai. Eva avisa Júlia que vai tentar impedir a exumação do corpo de Gaspar a pedido de Leonor. Júlia protesta acreditar mesmo que Samuel é filho dele, e que ele é alguém com boas intenções que não anda atrás do dinheiro de Gaspar. Eva e também Mena (Cíntia Semedo) olham-na cépticas.

Miguel (Diogo Infante) diz a Eva não concordar que o corpo de Gaspar seja exumado, dando neste caso razão a Leonor por não querer que elas tenham de dividir a herança dele com Samuel. Miguel pega-se com Júlia por ela estar a defender Samuel e concordar com a exumação do corpo de Gaspar, dizendo que ele é somente mais um dos milhentos namorados dela. Júlia riposta que ele andou com a melhor amiga de Mafalda (Inês Aguiar). Todos olham surpresos para Leonor a chegar. Leonor discute com Eva por ela querer mesmo que seja feita a exumação do corpo de Gaspar, com Eva a vincar que isso pode ajudar a esclarecer o desaparecimento de Joel (João Jesus). Leonor avisa Eva que nunca a vai perdoar se ela fizer isso, Eva relativiza.