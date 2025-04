Exclusivo «A Fazenda»: Samuel tenta matar Ary, mas dispara e acerta em Joel

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) recebe mensagem de Júlia (Kelly Bailey), ficando esperançoso que ela queira fazer as pazes com ele.

Ary aguarda ansioso que Júlia chegue ao sítio em que marcou encontro ele.

Ary vira costas a Samuel, furioso por ele lhe dizer que foi ele quem marcou aquele encontro com ele e não Júlia. Ary estaca tenso por Samuel lhe apontar uma arma a impor que ele fale consigo.

Samuel sonda Ary sobre o que viu no seu quarto. Ary diz não ter visto nada, mas avisa-o não ir desistir de provar que ele quer roubar Gaspar (Nuno Lopes). Samuel diz ter mesmo de matá-lo por ele estar a atrapalhar os seus planos. Vai disparar quando Joel (João Jesus) surge de caçadeira na mão a mandá-lo baixar a arma. Samuel recusa-se a largar a arma, desafiando Joel a disparar. Joel hesita, com Samuel a acabar por alvejá-lo. Ary olha aflito para o irmão. Ary tenta socorrer Joel, que está no chão a sangrar de ter sido baleado no abdómen. Joel acaba por desmaiar, deixando Ary em pânico.

Todos olham em choque para Ary a dizerlhes que foi Samuel quem alvejou Joel. Samuel passa no largo de saco de viagem na mão a preparar-se para fugir. Júlia vê-o e insiste para que ele lhe conte o que se está a passar. Samuel, vendo Januário (Hoji Fortuna) a aproximar-se, empurra Júlia e afasta-se disparado. Júlia fica surpresa e confusa.

Ary conta que Samuel lhe preparou uma cilada por achar que ele tinha visto alguma coisa comprometedora no quarto dele, mas diz que não viu efectivamente nada. Fica a culpabilizar-se de Joel poder morrer por causa disso, Zulmira (Helena Isabel) abraça-o. Gaspar ordena a Januário que monte já uma caça a Samuel. Talu (Evandro Gomes) sai com ele. Todos pensam confusos o que andará Samuel a esconder. Talu e Januário organizam-se com trabalhadores para tentarem apanhar Samuel. Januário segue no jipe com Talu.



