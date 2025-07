Exclusivo «A Fazenda»: Silas morre e Alex é preso

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante), reforçando a Júlia (Kelly Bailey) para não contar a ninguém que sabe onde está Alex (Rodrigo Tomás) e que ele o vai ajudar, diz-lhe para não se preocupar por que vai tratar de ajudar o jovem a ficar em segurança. Mal Júlia sai, Miguel liga de imediato para Barroso.

Miguel diz a Gustavo (Nuno Pardal) que a polícia já vai a caminho de prender Alex e Silas, dizendo que Júlia há de acabar por perceber que o melhor para ela é não ficar com Alex. Lukenia (Rita Cruz) sai para a rua a dizer enigmática ir tratar de um assunto importante. Eva (Margarida Corceiro) ouve com cepticismo Júlia a dizer-lhe que Miguel se predispôs a ajudar Alex para que ele não a denunciasse se fosse apanhado. Eva diz achar muito estranho que Miguel se fosse arriscar somente por causa disso, deixando as irmãs cheias de dúvidas.

Barroso diz a Silas e Alex para se renderem. Silas recusa, disparando na direção dos polícias, pondo-se de seguida em fuga. Alex segue-o. Vemos uma bala ser disparada aos fugitivos.

Júlia ouve em choque Miguel a contar-lhe o que aconteceu a Silas e Alex.

Miguel diz a Júlia que infelizmente não chegou a tempo de poder ajudar Alex a fugir. Júlia fica intrigada por Eva insinuar que pode ter sido Miguel quem denunciou à polícia onde estavam Silas e Alex.

Lukenia sorri exultante com a novidade da morte de Silas. Sai a dizer só faltar agora mais uma coisa para ficar em segurança. Miguel concorda tenso com Gustavo que Lukenia lhe vai fazer a vida negra, agora que está livre de ser apanhada pela burla a Ivandro. Miguel fica a pensar no que pode fazer.

Recorde-se foi Silas quem denunciou Lukenia: