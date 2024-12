Exclusivo «A Fazenda»: Soam os alarmes! Miguel é raptado

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) persuade Miguel (Diogo Infante) a ir jantar consigo ao dizer-lhe que sabe como ajudá-lo a vender a fazenda. Envia de seguida uma mensagem.

Januário (Hoji Fortuna) lê a mensagem de Lukenia sobre Miguel ter mordido o isco e diz a Weza (Cláudia Semedo) ter de sair para ir levar cervejas ao lodge. Januário, ajustando a sua arma no cinto, vai de seguida ter com três vaqueiros que o esperavam.

Lukenia aguarda ansiosa que Miguel chegue. Lukenia, com Januário e os vaqueiros, vê pela janela Miguel a chegar. Miguel está a dirigir-se à casa quando alguém o agarra. Ivandro (Vitor Hugo) diz a Miguel que aquele convite para jantar de Lukenia era uma cilada para o apanhar. Miguel arranca rapidamente no carro para fora dali.

Januário mete-se num jipe com os vaqueiros sob o olhar atento de Ivandro. Miguel conduz o carro, já depois de ter deixado Mafalda (Inês Aguiar) no avião. Januário avisa os vaqueiros não querer sangue na captura de Miguel.

Lukenia explica a Weza que pediu ajuda a Januário para ele apertar com Miguel para que ele confessasse ter posto a espingarda no jipe de Talu (Evandro Gomes) para o tramar. Lukenia diz que Ivandro vai apanhar Miguel hoje. Miguel está preso a um poste num armazém, sendo pressionado por Januário para confessar que pôs a espingarda no jipe de Talu para que ele fosse preso.

Januário dá socos a Miguel, que está cada vez mais aflito. Januário recebe chamada de Lukenia a avisar ter aparecido uma testemunha, Januário assente esperar.

Lukenia diz a Januário que pode já não ser preciso obrigar Miguel a confessar o que fez por ter aparecido uma testemunha.

Januário fala com os vaqueiros. Miguel tenta perceber o que se passa, mas Januário lança-lhe um olhar ameaçador. Miguel foi deixado amarrado no armazém por Januário e os vaqueiros