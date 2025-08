Exclusivo «A Fazenda»: Svetlana liberta Eduardo, mas nem imagina em troca de quê

Em «A Fazenda», Svetlana (Sónia Balacó) chega com comida para Boris, com Carlinhos a dizer-lhe que o deixou com Esmeralda. Esta diz a Esmeralda (Julie Sergeant) que o gato desapareceu, deixando-a em imediato pânico.

Alba (São José Correia) e Miro (Pedro Hossi)olham para Boris, que está na caixa de transporte, a avaliar se aquele plano de trocar a libertação de Eduardo (Diogo Amaral) pelo gato correrá bem. Alba recebe chamada de Leonor, ficando chocada por ela lhe contar que Júlia pode estar grávida de Ary ou Alex. Svetlana chega aflita da rua com Carlinhos por não ter encontrado Boris. Svletana diz a Esmeralda e Carlinhos estar com um mau pressentimento. Miro, com um telefone barato na mão, diz a Alba estar na hora de passarem à fase seguinte do plano para salvarem Eduardo, começando a escrever uma mensagem. Svetlana continua em pânico com o desaparecimento de Boris, olhando muito irritada para Esmeralda. Recebe mensagem a exigir a libertação de Eduardo em troca de Boris, ficando em choque.

Gustavo (Nuno Pardal) diz a Mafalda (Inês Aguiar) que fez uns contactos e descobriu que Eduardo não vai a casa há uns dias. Gustavo diz a Mafalda não ficar contente por ela ter investido muito naquela relação e agora estar desiludida, fazendo mea culpa por também a ter desapontado no passado. Mafalda fica surpresa com a honestidade de Gustavo.

Alba e Miro aguardam ansiosos por novidades da libertação de Eduardo em troca de Boris. Alba continua a achar que aquele gato não valerá tanto assim para Svetlana para ela fazer isso.

Svetlana exige nos limites a Eduardo que lhe diga quem raptou Boris, mas Eduardo assevera-lhe não saber o que se está a passar. Esmeralda tenta persuadir Svetlana a aceitar aquela troca. Conta depois a Eduardo que foi Miro quem raptou Boris para o ajudar. Eduardo continua preso no escritório do DLícia, visivelmente combalido. Svetlana, dizendo desconsolada a Esmeralda não estar a ver maneira de não ceder à chantagem de libertar Eduardo em troca de Boris, anui já ter tomado uma decisão. Miro e Alba começam a ficar preocupados por não terem notícias de Svetlana, achando que ela não vai ceder à chantagem. Sorriem radiantes por receberem por fim mensagem de Svetlana a comunicar aceitar libertar Eduardo em troca de reaver Boris. Svetlana diz a Eduardo que já decidiu que o vai mesmo libertar. Miro diz a Esmeralda e Alba que Svetlana já aceitou a proposta de libertar Eduardo para reaver Boris, indo ser feita a troca amanhã. Esmeralda e Alba pegam-se de novo a falarem do milhão de euros. Miro olha-as apreensivo a pensar que vai ter problemas com elas quando forem sócios no D-Lícia.

Recorde-se que Eduardo descobriu que Svetlana tinha negócios ilegais e que Miro aproveitou-se: