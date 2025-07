Exclusivo «A Fazenda»: Svetlana vinga-se de Eduardo e o pior acontece

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) e Alba (São José Correia) estão apreensivos por Esmeralda (Julie Sergeant) ainda não ter dado novidades sobre a conversa que ia ter com Svetlana (Sónia Balacó) do engodo de terem de acabar com o jogo ilegal no D-Lícia.

Eduardo (Diogo Amaral) diz a Carlinhos terem de falar. Svetlana vê Eduardo e esboça de imediato ar rancoroso.

Svetlana diz a Esmeralda que Eduardo está no bar, indo pagar por as ter denunciado à polícia. Esmeralda esboça ar aflito.

Eduardo repreende Carlinhos por andar a mentir a Jéssica (Camy Ribau) por sair com outras raparigas. Svetlana diz a Eduardo terem de falar, aproximando-se dele ameaçadora com os seus dois capangas.

Eduardo é levado à força para o escritório pelos capangas de Svetlana. Esmeralda assiste à cena com ar apreensivo. Eduardo está amarrado no escritório. Svetlana diz a Eduardo que ele vai pagar por a ter denunciado à polícia e forçado a fechar o negócio do jogo clandestino. Eduardo olha-a aflito.

Eduardo continua preso no D-Lícia, avisando Svetlana que Mafalda (Inês Aguiar) vai estranhar que ele tenha desaparecido. Svetlana diz que esse e um assunto que tem de tratar, indo buscar o telefone de Eduardo.

Eduardo, de arma apontada à cabeça por Svetlana, diz a Mafalda que está planear mudar-se para Faro com Jessica, sendo melhor a relação deles ficar por ali. Svetlana desliga abruptamente a chamada sob o olhar fulo de Eduardo.

