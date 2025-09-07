A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

  Hoje às 09:07
Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento
Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) pede desculpa a Ndandalunda pela teia de mentiras que criou para ficar com Talu (Evandro Gomes), pedindo-lhe que não a impeça de ter filhos quando estiver verdadeiramente grávida dele. Recebe chamada de Lukenia (Rita Cruz), assentindo ir já ter com ela.

Gaspar (Nuno Lopes) olha desiludido para Talu já vestido de noivo, dizendo que não era aquilo que idealizava para ele. Talu repisa ser um mal necessário até conseguir apanhar Lukenia em falso. Gaspar pensa desiludido em Leonor (Dalila Carmo). Vai ver o tempo, ficando ainda mais frustrado por as perspectivas serem de calor abrasador.

A sala está preparada para o casamento, com Lukenia a cumprimentar majestática os convidados, tendo Talu e Januário (Hoji Fortuna) a seu lado.

Zuri entra e Notária dá início à cerimónia, dizendo que em Angola a família significa tudo para as pessoas, desejando-lhes boa sorte para aquele casamento. Talu beija Zuri, terno, mas claramente sem denotar qualquer centelha de paixão por ela. Todos comem e bebem em ambiente descontraído.

De recordar que a gravidez de Zuri é uma farsa:

