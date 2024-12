Exclusivo «A Fazenda»: Talu pode ir preso

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) olha irritada para Miguel (Diogo Infante) a culpabilizar Leonor (Dalila Carmo) por Júlia (Kelly Bailey) ter sido violada. Miguel diz a Eva ser necessário agora tomar medidas.

Lukenia (Rita Cruz) diz a Ivandro (Vitor Hugo) ter de impedir Talu (Evandro Gomes) de ir a Portugal, não querendo que ele fique preso pela acusação de violação a Júlia.

Olha tensa para Miguel a dizer que ela deve saber por que ele está ali. Lukenia vinca a Miguel que não vai deixar que façam mal a Talu. Miguel avisa-a que vai já amanhã apresentar queixa na polícia contra Talu.

Lukenia vai buscar uma espingarda de Gaspar (Nuno Lopes), esboçando ar determinado. Lukenia, de espingarda na mão, rodeia cautelosa o lodge. Eva diz abalada a Júlia que não conseguiu manter segredo a Talu do que ele lhe fez. Júlia continua a dizer-lhe irritada que ela não devia ter feito isso.

Lukenia faz mira a Júlia com a espingarda, prestes a disparar. Lukenia prime o gatilho no momento em que Ivandro desvia a espingarda, fazendo Lukenia falhar a tentativa de matar Júlia.

Ary (Isaac Alfaiate), Joel (João Jesus) e Alba (São José Correia) surgem assustados com o tiro.

Ivandro puxa uma frustrada Lukenia dali para fora. Miguel e Zulmira aparecem igualmente preocupados com o tiro que ouviram. Joel sai com Ary para investigar o que se passou. Lukenia diz irritada a Ivandro que por causa dele não conseguiu matar Júlia e assim acabar com os problemas que ela estava a causar a Talu. Ivandro diz-lhe que só a ajudou ao não deixar que Talu fosse culpado por esse assassinato.

Joel diz que o tiro que foi disparado foi mesmo para atingir Júlia ou Eva. Júlia vitimiza-se a dizer que Talu hoje a ameaçou, só podendo ter sido ele. Eva fica céptica, mas todos ficam do lado de Júlia