Exclusivo «A Fazenda»: Talu recebe notícia trágica

  Hoje às 10:02
Exclusivo «A Fazenda»: Talu recebe notícia trágica - TVI
Em «A Fazenda», Januário (Hoji Fortuna) e Talu (Evandro Gomes), este trazendo Zuri (Madalena Aragão) ao colo, dizem a Ana que Zuri acabou ser abalroada na estrada quando conduzia a sua mota. Ana, a fingir espanto, diz-lhes para levarem Zuri para dentro.

Zuri está em convalescença deitada na cama. Ana confirma a Talu e Gaspar (Nuno Lopes) que Zuri perdeu o bebé. Talu desaba a chorar nos braços de Gaspar.

 Ana diz a Talu que Zuri irá recuperar do acidente, dizendo que infelizmente já não foi possível fazer nada para salvar o bebé. Zuri nega a Talu e Gaspar saber quem a atropelou, somente se recordando vagamente da cor do carro. Talu volta a desabar a chorar, desolado por Zuri ter perdido o filho.

Zuri olha em choque para Lukenia (Rita Cruz) a admitir que foi ela quem providenciou o acidente com o carro para encenar ela perder o bebé, com Lukenia a assegurar a Zuri que depois daquilo Talu nunca mais a vai largar. Zuri manda Lukenia sair dali, muito revoltada.

