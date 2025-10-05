A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) continua presa dentro do carro, avisando Joel (João Jesus) que não vai chegar a lado nenhum em mantê-la refém. Joel ignora-a, disfarçando a sua apreensão.

Joel chega para ir ter com Ary (Isaac Alfaiate), que lhe diz ter vindo a Lisboa por Zulmira (Helena Isabel) andar desconsolada por ele nunca mais ter dito nada. Joel promete ao irmão voltar a Angola mal o problema de Eva esteja resolvido, entregando-lhe dinheiro para o ajudar, dizendo-lhe ter assuntos para tratar agora. Ary, Miro e Talu seguem na sua peugada. 

Talu (Evandro Gomes), a vigiar Joel com Miro (Pedro Hossi), Miguel (Diogo Infante) e Ary, rejeita a chamada de Zuri. Joel volta a meter Eva no carro, com esta a dizer que ele está a fazer mal em esquecer a pessoa afável que era antes. Joel ignora-a. Joel é apanhado, olhando com ódio para Talu a abraçar Eva.

Svetlana (Sónia Balacó) chega com Fausto e os seus capangas para se vingar de Miro. Joel aproveita para fugir. Miro diz a Svetlana que foi Fausto que a enganou e não ele, dando-lhe dinheiro falso. Svetlana prende Fausto e deixa Miro liberto de acusações.

Recorde-se que Eva tem sido mantida em cativeiro:

