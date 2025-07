Exclusivo «A Fazenda»: Talu tem de escolher entre Zuri e o filho ou Eva

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) questiona séria Talu (Evandro Gomes) por que ainda não lhe contou que Zuri (Madalena Aragão) está grávida. Talu suspira a preparar-se para a conversa difícil. Talu diz a Eva que apesar da gravidez de Zuri, continua a amá-la, justificando-se que ainda não tinha tido coragem para contar isso por saber que viriam aí problemas. Eva vai-se embora chateada com ele. Joel (João Jesus) observa-os à janela de expressão furiosa.

Eva diz a Mafalda (Inês Aguiar) estar cheia de dúvidas em relação a Talu por ele lhe ter escondido a gravidez de Zuri, podendo ele querer afinal não se separar de Zuri. Mafalda diz a Eva que Talu pode estar ainda simplesmente confuso com tudo que está a acontecer, aconselhando-a a pensar com o coração se ainda quer ficar com ele ou não.

Eva diz a Talu precisar que ele lhe diga o que afinal pretende, se ficar com ela ou com Zuri. Talu riposta que ela também está com Joel, que ele sim anda a manipulá-la para ficar com ela. Eva diz precisar de pensar se acredita nele quando diz que a ama, afastando-se. Talu olha-a abalado.

Será que algum dia Talu e Eva vão fazer as pazes?

Recorde-se que ele está numa relação com Zuri: