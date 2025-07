Exclusivo «A Fazenda»: Talu vai ser pai

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) ganha coragem e diz a Zuri (Madalena Aragão) que irá sempre gostar dela, insinuando haver a hipótese de se reconciliar com Eva (Margarida Corceiro). Estaca em choque por Zuri lhe dizer estar grávida dele. Talu diz a Zuri não perceber como ela pode estar grávida por ter usado sempre proteção com ela, mas assente saber que essas coisas podem suceder. Zuri lastima-se não querer ficar sozinha com uma gravidez. Talu promete que isso não vai acontecer, muito tenso.

Gaspar (Nuno Lopes), dizendo a Talu saber que ele continua apaixonado por Eva, pede-lhe que isso no entanto não o faça fugir às responsabilidades dos seus actos, a fazer claramente menção à gravidez de Zuri.

Relembre o momento em que os dois se envolveram: