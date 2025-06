Exclusivo «A Fazenda»: Traição e ganância expostas - Esmeralda desmascara Miro e Alba

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) come malaguetas sem parar, a suar a rodos. Alba (São José Correia) diz-lhe tensa que já não podem contar com Manuel (Ângelo Torres)para tirarem o dinheiro do país.

Miro diz a Esmeralda (Julie Sergeant) terem de adiar a noite juntos por estar cheio de febre. Esmeralda relativiza a dizer terem muitas noites pela frente. Mal Esmeralda sai, Miro e Alba beijam-se apaixonados. Esmeralda cuida carinhosa de Miro, que anui já estar a sentir-se melhor. Alba diz a Miro estar preocupada com o dinheiro que ele enterrou por ter chovido muito ontem. Miro assente ir arranjar maneira de irem lá ver se está tudo bem.

Miro e Alba verificam aliviados que não há problemas com o dinheiro enterrado. Estacam gelados ao se depararem com Esmeralda e Svetlana (Sónia Balacó).

Miro e Alba tentam disfarçar que foram somente dar uma volta. Svetlana saca da sua arma e ordena-lhes com Esmeralda que comecem já a cavar no local sinalizado com uma cruz. Esmeralda diz a Miro e Alba que já andava desconfiada deles, confirmando-se agora que eles queriam fugir com o seu milhão de euros. Svetlana alerta Esmeralda que metade daquele dinheiro é seu. Miro e Alba entregam o dinheiro a Esmeralda, que se afasta satisfeita com Svetlana. Alba chora nos braços de Miro. Alba diz apreensiva a Miro estarem na miséria agora que ficaram sem o dinheiro, dizendo não perceber como Esmeralda descobriu que eles estavam juntos e com o milhão de euros na sua posse.