Exclusivo «A Fazenda»: Tudo indica quem foi o homem que violou e engravidou Júlia

Em «A Fazenda», Ary (Isaac Alfaiate) investiga perto do rio, acabando por encontrar um ténis ensanguentado. Joel (João Jesus) confirma a Ary que andava à procura de Duarte (Cláudio de Castro) no rio por achar que ele pode ter arranjado problemas com quem lhe vendeu erva. Ary diz que amanhã vai entregar aquele ténis na polícia para eles começarem a fazer busca no rio. Joel disfarça a sua aflição. Joel apanha Ivandro (Vitor Hugo) a sair, com este a disfarçar atrapalhado que veio ali para falar com ele sobre o caso de Duarte. Joel conta-lhe que Ary encontrou o ténis dele no rio, com ambos a concordar terem de impedir que Ary conte aquilo à polícia. Talu (Evandro Gomes) termina o pequeno-almoço com Eva (Margarida Corceiro) para ir trabalhar. Joel nega a Eva haver novidades da polícia sobre Duarte. Ary aproxima-se do irmão a acusá-lo de lhe ter roubado o ténis. Ary diz a Joel que apesar de não saber do ténis de Duarte, vai à mesma à polícia para eles fazerem buscas no rio. Joel puxa Ary a dizer que ele não pode fazer aquilo. Joel diz a Ary que lhe vai explicar agora o que aconteceu com Duarte, começando por contar-lhe que ele drogou Júlia (Kelly Bailey). Ary ouve o irmão com indignação e fúria crescente no olhar. Joel acaba de contar o sucedido a Duarte a Ary, dizendo que Júlia não sabe de nada por ter adormecido. Ary fica ainda mais furioso com Duarte por Joel dizer haver a hipótese de ter sido Duarte a violar e engravidar Júlia há sete anos. Júlia entra no quarto. Joel fica com receio que Ary não consiga calar o que descobriu.

Ary abraça Júlia com muita força a justificar estar somente satisfeito por a ver, esta olha-o com estranheza. Joel explica a Eva que teve de contar a verdade a Ary, Eva esboça ar preocupado.