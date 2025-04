Exclusivo «A Fazenda»: Vânia é presa

Em «A Fazenda», Vânia (Maya Booth) entra num carro, a pensar estar lá dentro o contacto de Miguel (Diogo Infante) para fugir do país, ficando aflita ao ver o inspector Chaves, que de pronto a algema. Jéssica (Camy Ribau) assiste à cena com ar muito triste.

Vânia olha tensa para Chaves a dizer-lhe que ela está em maus lençóis por terem apanhado o cúmplice dela que meteu a droga no carro de Eduardo (Diogo Amaral) para o tramar.

Eduardo sorri feliz por Mafalda (Inês Aguiar) lhe dizer que ele vai ser libertado por terem provado que foi Vânia quem o tentou tramar com a história da droga no carro. Vânia passa com Chaves, olhando furiosa para Eduardo.

Eduardo chega a casa, confirmando a Jessica que Vânia foi presa. Eduardo promete a Jessica fazer tudo para que ela seja feliz. Abraçam-se emocionados.

Miguel recebe chamada de Vânia, recusando ser advogado de defesa dela. Gustavo alerta-o que se ele se negar a ajudar Vânia, ela pode denunciá-lo como seu cúmplice. Miguel fica muito apreensivo. Vânia vinca a Miguel querer que seja ele a defendê-la, ameaçando contar que foi ele o autor da ideia de tramar Eduardo por posse de droga para deixar Duarte fora de problemas. Miguel olha-a tenso. Mafalda questiona Miguel qual é o seu interesse em defender Vânia. Miguel olha-a encurralado.

Recorde-se que Vânia estava a par de que a filha esta a tentar incrimina-la: