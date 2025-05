Exclusivo «A Fazenda»: Virgílio e Isabel têm relações sexuais

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre), Isabel (Sara Barradas), Virgílio (Diogo Morgado) e Jorge (Paulo Pires) estão reunidos para analisarem a faturação da empresa. Estão todos satisfeitos com os resultados e confiantes no futuro.

A reunião continua e Laura deixa bem claras as funções de cada um na empresa. Jorge sente que não tem autonomia e Laura pergunta-lhe qual é o problema dele agora.

Jorge vai embora chateado. Jorge sai do gabinete irritado e liga a Clarice (Fernanda Serrano), mas ela não atende e ele fica ainda mais chateado. Laura pergunta-lhe se está tudo bem e ele diz que sim. Laura convida Jorge para almoçar e ele aceita. Isabel convida Virgílio, mas não tem a mesma sorte, pois ele recusa. Isabel afirma que ele não pode fugir para sempre.

Virgílio e Isabel celebram a reunião que tiveram. Já beberam várias garrafas de vinho. Isabel passa-lhe a mão pela perna e trata-o por tu. Virgílio repara, mas Isabel acha normal, dado a intimidade que têm e beija-o. Virgílio e Isabel estão deitados depois de terem feito sexo. Virgílio está meio alheado da realidade. Isabel fala em Aruna e Virgílio desperta. Isabel pergunta-lhe se gosta dela e se são namorados. Virgílio diz que já não namora com Aruna, mas ainda gosta dela. Isabel pergunta-lhe porque está ali com ela e Virgílio explica que não quer compromissos, pois as coisas estão a começar a correr bem e quer estar livre. Virgílio tem noção que manipulou Aruna e mostrou-lhe só o que ela queria ver. Virgílio olha para Isabel, mas não sente nada. Depois começa a pensar em momentos que viveu com Aruna e que mexeram com ele. Isabel acorda e pergunta-lhe se está a pensar na noite de ontem. Ele diz que não. Isabel convida-o para tomar o pequeno-almoço, mas Virgílio diz que tem de ir trabalhar.

Recorde-se que Isabel é misteriosa e esconde um segredo: