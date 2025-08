Exclusivo «A Fazenda»: Zuri aparece completamente diferente à frente de Talu

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) olha espantada para a muita roupa que Lukenia (Rita Cruz) comprou para ela, dizendo-lhe que ela tem de vestir-se melhor se quer agarrar Talu. Zuri diz-lhe que Talu (Evandro Gomes) a pressionou com a ecografia, com Lukenia a dizer-lhe para comunicar a Talu que vai amanhã fazê-la.

Talu admite a Gaspar (Nuno Lopes) andar a sentir-se mal com Zuri por não lhe estar a dar o devido apoio com a gravidez. Recebe chamada desta a dizer-lhe que vai amanhã fazer a ecografia, aprestando-se para ir com ela. Gaspar conforta Talu a dizer ter a certeza que ele vai ser um pai zeloso e estar ali para apoiá-lo. Talu sorri-lhe grato.

Talu olha muito surpreso para Zuri, que mudou completamente de visual, vestindo roupas novas e com maquilhagem e cabelo arranjados. Zuri admite a Talu estar a fazer aquilo por ele por não o querer perder, Talu olha-a atrapalhado. Januário e Weza observam a cena a lastimar-se de Talu não poder ficar com quem gosta.

Nadir pergunta a Zuri se tem tido enjoos com a gravidez, esta anui atrapalhada. Nadir (Sharam Diniz) estranha que Talu lhe diga que o aparelho das ecografias estivesse avariado. Afasta-se para ir ter uma reunião com Lukenia. Ana chega para a ecografia. Zuri disfarça a sua tensão. Lukenia avisa Ana estar a pagar-lhe bem para Talu continuar a pensar que Zuri está grávida. Nadir diz a Lukenia ter estranhado que o aparelho de ecografia esteja avariado por ser um equipamento novo. Lukenia corta a dizer estarem ali para falar isso sim de questões da Moringa. Zuri prepara-se muito nervosa para fazer a ecografia. Vemos no monitor da máquina um feto com dois meses, com Ana a assentir a Talu estar tudo bem com o bebé. Talu aperta a mão de Zuri, muito emocionado.

Recorde-se que Zuri já tinha ido á médica: