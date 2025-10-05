Exclusivo «A Fazenda»: Zuri conta a falsa gravidez a Talu e perde-o para sempre

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) olha muito dividida para uma fotografia de Talu (Evandro Gomes), sabendo que o vai perder para sempre se lhe contar que nunca esteve grávida.

Nadir (Sharam Diniz) diz a Talu que Ary (Isaac Alfaiate) fez bem em ter decidido ficar com Daniela (Soraia Tavares). Nadir fica abalada por Talu lhe contar que Joel tinha raptado Eva, não havendo argumento que desculpe o que ele fez. Talu estaca em choque por Nadir lhe revelar que Zuri fingiu a sua gravidez, tendo sido tudo um plano de Lukenia (Rita Cruz) para o separar de Eva.

Zuri anui a Laura (Leonor Seixas) já ter tomado uma decisão sobre contar ou não a Talu da sua falsa gravidez. Este irrompe a criticar magoado Zuri por lhe ter feito isso. Zuri olha-o aflita. Zuri tenta argumentar a Talu que se deixou convencer por Lukenia que somente conseguiria ficar com ele inventando aquela história da falsa gravidez. Talu diz a Zuri que não seria por isso que ficaria com ela, dizendo estar muito desiludido com o que ela lhe fez. Zuri fica a chorar abalada.

Zuri diz desolada a Laura achar que perdeu Talu para sempre, dizendo à mãe que já tinha decidido contar-lhe a verdade, mas ele se antecipou. Zuri lastima-se ir ficar sozinha. Laura diz a Zuri que pode ir consigo para Lisboa, ficando expectante com a resposta que a filha lhe vai dar.

Recorde-se como é que esta farsa começou: