Exclusivo «A Fazenda»: Zuri é expulsa e nem imagina para onde ela vai viver

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) ouve surpresa Zuri (Madalena Aragão) a contar-lhe que Gaspar (Nuno Lopes) a tirou à força do pé de Eva (Margarida Corceiro), não percebendo por que ele a defende tanto. Lukenia diz a Zuri para se mudar para a fazenda, dizendo que trata de fazer Talu aceitar isso. Lukenia mostra a Zuri o quarto em que ela vai ficar. Lukenia insiste com a jovem para confiar nela, prometendo-lhe fazer com que Talu (Evandro Gomes) esqueça Eva e fique com ela.

Talu olha confuso para Lukenia a dizer-lhe que Gaspar tratou mal Zuri e teve de levá-la para sua casa por causa disso.

Talu questiona Gaspar se é verdade que ele tratou mal Zuri.

Zuri diz a Lukenia não querer andar a contar mentiras a Talu, mas Lukenia alerta-a que só assim ela vai conseguir ficar com ele. Zuri fica a esboçar ar hesitante e pensativo. Lukenia promete a Zuri fazer Talu ficar com ela e esquecer Eva, indo tratar de correr com Eva para Lisboa.

Recorde-se que Zuri e Lukenia são aliadas para afastar Talu de Eva: