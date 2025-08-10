A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

  TVI Novelas
  • Hoje às 17:14
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico - TVI
Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) fala com Januário (Hoji Fortuna) de Zuri (Madalena Aragão) querer ter aulas com Daniela (Soraia Tavares). Januário alerta Zuri que Talu era o melhor aluno quando andava a estudar, Zuri sai tensa. Januário diz a Talu que todos andam a falar que ele ainda gosta de Eva, Talu fica comprometido.  

 Talu tenta acalmar Zuri a dizer-lhe que não é por ela não ter estudos que deixa de gostar dela. Daniela assente a Zuri dar-lhe aulas. Daniela fica a menear a cabeça, sem perceber como Talu se está a deixar manipular por Zuri e Lukenia.  Lukenia fica preocupada por Zuri lhe dizer que Daniela concordou em dar-lhe aulas, avisando-a autoritária que devia ter falado com ela primeiro. Lukenia (Rita Cruz) pede a Zuri que só confie nela e em mais ninguém. Zuri fica apreensiva.

De relembrar que Lukenia tem estado a manipular Zuri:

