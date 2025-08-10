Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) fala com Januário (Hoji Fortuna) de Zuri (Madalena Aragão) querer ter aulas com Daniela (Soraia Tavares). Januário alerta Zuri que Talu era o melhor aluno quando andava a estudar, Zuri sai tensa. Januário diz a Talu que todos andam a falar que ele ainda gosta de Eva, Talu fica comprometido.
Talu tenta acalmar Zuri a dizer-lhe que não é por ela não ter estudos que deixa de gostar dela. Daniela assente a Zuri dar-lhe aulas. Daniela fica a menear a cabeça, sem perceber como Talu se está a deixar manipular por Zuri e Lukenia. Lukenia fica preocupada por Zuri lhe dizer que Daniela concordou em dar-lhe aulas, avisando-a autoritária que devia ter falado com ela primeiro. Lukenia (Rita Cruz) pede a Zuri que só confie nela e em mais ninguém. Zuri fica apreensiva.
De relembrar que Lukenia tem estado a manipular Zuri: