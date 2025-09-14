A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri trai Lukenia - TVI
Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) revela a Zuri (Madalena Aragão) que Eva (Margarida Corceiro) não foi de livre vontade para Lisboa, e sem ela na jogada vão conseguir que Talu fique com ela. Lukenia entrega de seguida a Zuri um frasco com tinta vermelha, começando a explicar-lhe como vai fingir que perdeu o bebé.

Weza (Cláudia Semedo) e Januário (Hoji Fortuna) pensam preocupados para o choque que vai ser para Zulmira (Helena Isabel) saber que Joel fugiu para Lisboa. Zuri entra a fingir muito má cara, tal como combinou com Lukenia. Sai disparada para fugir ao interrogatório de Weza. Ivandro vê que Zuri deixou cair o seu porta-moedas.

FLASHBACK INÉDITO: Lukenia diz a Zuri que tem de dar uma volta pelo largo a fingir sentir-se mal e depois ir para o rio, onde espalhará a tinta na roupa, e Talu levá-la-á para o posto, onde a médica dirá que ela sofreu um aborto, afiançando que Talu irá ficar a sentir-se tão culpado do sucedido que nunca mais a largará.

Zuri irrita-se por Talu não atender o telefone, dizendo a Lukenia que ele está a provar mais uma vez só querer saber de Eva. Lukenia liga de novo para Talu, dizendo que Zuri saiu dali a chorar e deve ter ido até ao rio, sorrindo satisfeita por Talu anuir ir ter com ela. Lukenia ultima os detalhes com Ana de ela depois dizer a Talu que Zuri sofreu um aborto espontâneo.

Talu acaba por atender a chamada de Lukenia por Gaspar dizer que ela pode ter informações sobre Eva. Talu fica preocupado por Lukenia lhe dizer que Zuri saiu da fazenda a chorar, assentindo ir ter com ela ao rio.

Gaspar diz a Talu que apesar de saber que ele está a sofrer por causa de Eva, devia dar mais atenção a Zuri, que ainda por cima está grávida. Talu acaba por sair toldado de remorsos.

Zuri, com o frasco com tinta vermelha na mão, pensa tensa se há de seguir o que Lukenia lhe disse para Talu pensar que ela perdeu o bebé. Talu chega a dizer a Zuri querer compensá-la por não estar a ser o marido ideal, querendo levá-la em lua-de-mel, asseverando-lhe que Eva já faz parte do passado. Zuri atira o frasco para o rio a desistir do plano de Lukenia.

Lukenia pergunta dramática a Talu se encontrou Zuri, dizendo ter muito receio que ela faça alguma loucura por causa dele. Olha atónita para Zuri a entrar descontraída logo a seguir a dizer que vai com Talu de lua-de-mel. Lukenia, a disfarçar a sua irritação, diz a Talu para escolher o melhor sítio que puder para ele e Zuri irem de lua-de-mel. Mal Talu sai, Lukenia pergunta furiosa a Zuri o que aconteceu para não seguir o plano de perder o bebé. Zuri acaba por dizer a Lukenia que não teve coragem de seguir o plano de fingir ter tido um aborto espontâneo. Lukenia avisa-a furiosa que Talu vai acabar tudo com ela se descobrir que ela andou a fingir uma gravidez, ficando ainda mais irritada por Zuri referir que ela também está metida naquela história.

