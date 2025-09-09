Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

Em «A Fazenda», Ivandro (Vitor Hugo) e Januário (Hoji Fortuna)desmontam os festões no largo. Becas (Rita Loureiro) diz a Joel que o vídeo que incriminava Eva (Margarida Corceiro) foi roubado a Lukenia (Rita Cruz), concordando ambos que pode ter sido Alba a fazer aquilo. Pensam aflitos que se o vídeo for divulgado, Joel (João Jesus) também pode ir preso por ser cúmplice de Eva. Lukenia assevera a Talu que alguém lhe roubou mesmo a pen com o vídeo de Eva, argumentando que não tem nenhum interesse que Eva seja detida e fique por ali em Angola.
Talu (Evandro Gomes) fica pensativo, mas avisa a mãe querer que ela lhe entregue a pen até ao fim do dia, ou vai-se embora para sempre. Talu queixa-se a Gaspar de ter sido enganado por Lukenia, que acabou por não lhe entregar o vídeo que incrimina Eva, desculpando-se que alguém o roubou. Gaspar esboça ar frustrado a concordar que Lukenia está a mentir. Joel chega ao lodge com Becas para ir vasculhar o quarto de Alba (São José Correia) à procura da pen. Januário e Ivandro seguem-nos para descobrirem o que se está a passar. Joel já varreu o quarto de Alba à procura da pen, não a tendo encontrado, dizendo a Becas que ela tem de estar por ali. Estacam tensos a olhar para Alba a entrar. Alba nega a Joel e Becas ter a pen que incrimina Eva, dizendo que não precisa disso por Eva já ter confessado o seu crime. Joel tenta tirar a mala a Alba, que grita. Ivandro e Januário entram e manietam Joel.
Zuri (Madalena Aragão) puxa por Talu para lhe contar como Lukenia conseguiu ficar com tudo que era de Gaspar. Talu acaba por assentir dizer-lhe tudo, começando por contar que tudo começou quando Duarte (Cláudio de Castro)desapareceu. Talu já acabou de contar a Zuri que foi por causa da pen que Gaspar entregou tudo o que tinha a Lukenia para salvar Eva. Talu assegura com pouca convicção a Zuri que somente quer que Eva seja inocentada, não fazendo tenções de voltar para ela. Zuri olha pensativa para a pen, tendo sido ela quem a roubou.
Recorde-se que Zuri já sabia de tudo: