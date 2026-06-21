Exclusivo «A Madrasta»: Diana muda a sua identidade

Em «A Madrasta», o Padre (Paulo Matos) acha que Diana (Inês Castel-Branco) devia arranjar uma atividade para se distrair. Diana concorda, não só para se distrair, mas também para ganhar dinheiro. O Padre sugere que ela se dedique a fazer joias como na prisão e diz que a pode ajudar a vendê-las. Diana mostra-lhe uma peça que fez e o Padre gosta bastante.

O Padre mostra à Condessa, uma peça feita por Diana e ela gosta muito. A Condessa promete ajudar Diana a vender as suas peças, pois para além de ter talento, também gosta dela. Ju entra e fica em choque ao ver Diana. A Condessa fica confusa, pois achava que Diana se chamava Maria. O Padre já sabia que era uma questão de tempo até Diana ser reconhecida no bairro. Diana assume que foi imprudente. O Padre promete falar com Ju e a Condessa para guardarem segredo. Diana diz que para os filhos e o resto do mundo, agora chama-se Maria Serrano e é desenhadora de joias.