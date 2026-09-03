Exclusivo «A Madrasta: Diana pede o divórcio a Pedro

Eduardo (Rúben Garcia) visita Pedro (Albano Jerónimo) e assume que é apaixonado por Diana (Inês Castel-Branco) há muitos anos. Quer perceber por que razão Pedro decidiu voltar a casar com ela depois de tudo o que já lhe fez. Pedro manda Eduardo regressar a Marrocos, mas este exige garantias de que nada de mal irá acontecer a Diana. Pedro sente-se mal e pede-lhe que desapareça. Eduardo acaba por sair.

Diana fica surpreendida ao encontrar Eduardo, pois pensava que ele já tinha ido embora. Revela que não pode continuar com Pedro, uma vez que não confia nele, e que vai pedir o divórcio. Pedro ouve a conversa e fica imóvel. Ao perceber que ele ouviu, Diana decide falar com o marido.

Pedro pergunta-lhe quando tencionava contar-lhe que queria separar-se. Diana explica que foi precisamente isso que foi ali fazer. Pedro revela que Eduardo o aconselhou a deixá-la, para que pudesse seguir o seu caminho, e Diana confirma que é isso que pretende fazer. Afirma que a única coisa que lhe importa são os filhos e que aquele casamento foi um erro.

Pedro acusa Diana de ter sido ela a querer separar-se e considera que a decisão pode estar relacionada com Eduardo. Entretanto, Felícia (Isabel Abreu) prepara-se para lhe contar o que Miguel (Bernardo Cascais) viu, mas Pedro já sabe e volta a pôr em causa a inocência de Diana.

Felícia considera que o casamento foi precipitado e defende que, enquanto não tiverem a certeza de que Diana é ou não inocente, o melhor é manterem-se afastados. Apesar de tudo, fica radiante por ter recuperado a confiança do irmão.