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Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 6min
Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos - TVI
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Em «A Madrasta», Renato (Sérgio Praia) queixa-se por agora só comerem massa. Laura (Madalena Brandão) diz que enquanto Pedro (Albano Jerónimo) não lhes der o dinheiro, vai ter de ser assim. Laura recebe uma chamada de um número que não conhece.

Diana (Inês Castel-Branco) liga a Laura, diz que é uma amiga sua e que lhe quer falar sobre o marido. Diana diz a Laura para ir ao hotel dos Mastros, amanhã às duas, para ficar a saber o que o marido anda a fazer. Laura olha para Renato desconfiada e diz que podem visitar Xavier amanhã. Renato diz que vai ter um dia muito ocupado e Raquel fica ainda mais desconfiada. Diana ainda está com o telemóvel na mão, satisfeita com o que acabou de fazer.

Ouvimos Filipe contar a Raquel que uma mulher lhe ligou e que sabia que tinham dado o filho porque ele tinha uma deficiência. Diana lembra-se das palavras do Padre e teme que tenha razão. Felícia e Carminho chegam para a exposição de joias. Laura pergunta à rececionista em que quarto Renato está. Filipe e Raquel chegam e estranham ver ali tanta gente conhecida. Temem que a mulher os queira desmascarar. Ao ver Felícia ali, Pedro não tem dúvidas de que foi ela que armou aquilo, mas Nisto Diana surge de óculos escuros e ninguém a reconhece, exceto Pedro, que fica paralisado ao vê-la.

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Diana tira os óculos e todos a reconhecem. Ficam todos em choque por verem Diana e ela os ter atraído a todos para ali. Diana dá a entender que os conhece bem e sabe o que cada um esconde. Afirma que voltou para provar a sua inocência e recuperar os filhos. Francisca fica confusa, pois Diana não corresponde à imagem do retrato. Pedro acha melhor conversarem em casa.

Recorde-se que Diana já saiu da prisão e quer recuperar a sua vida:

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