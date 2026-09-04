Exclusivo «A Madrasta»: Felicia trama Francisca e é acusada pelo tiro a Pedro

Francisca (Matilde Reymão) faz-se de sonsa perante o inspetor e garante que não sabe como pode ajudar. Questionada sobre se tem a certeza de que não saiu de casa no dia do casamento, a jovem assegura que não, até porque o seu carro estava na oficina, onde continua.
No entanto, o inspetor revela que o carro foi encontrado a poucos quilómetros dali e que tinha uma arma no interior. Em pânico, Francisca acaba por se descontrolar e acusa Felícia (Isabel Abreu) de ter armado um plano para a incriminar. A jovem garante ainda que foi Felícia quem disparou e revela tê-la visto no jardim de casa à hora do tiro. Perante a revelação, o inspetor regista que Francisca esteve no local do crime e leva-a para prestar declarações.
Laura (Madalena Brandão) tenta intimidar o inspetor, lembrando-lhe que é mulher de Renato (Sérgio Praia).
Entretanto, Renato recorda o encontro com Felícia enquanto bebe uma bebida. Laura liga-lhe para contar que Francisca foi levada para prestar esclarecimentos e explica que tudo indica que Felícia a tramou, uma vez que Francisca garante tê-la visto no jardim no momento do disparo. Renato promete arranjar um advogado para Francisca, mas não consegue esconder o orgulho que sente por Felícia.