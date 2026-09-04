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A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Felicia trama Francisca e é acusada pelo tiro a Pedro

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 37min
Exclusivo «A Madrasta»: Felicia trama Francisca e é acusada pelo tiro a Pedro - TVI
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Francisca (Matilde Reymão) faz-se de sonsa perante o inspetor e garante que não sabe como pode ajudar. Questionada sobre se tem a certeza de que não saiu de casa no dia do casamento, a jovem assegura que não, até porque o seu carro estava na oficina, onde continua.

No entanto, o inspetor revela que o carro foi encontrado a poucos quilómetros dali e que tinha uma arma no interior. Em pânico, Francisca acaba por se descontrolar e acusa Felícia (Isabel Abreu) de ter armado um plano para a incriminar. A jovem garante ainda que foi Felícia quem disparou e revela tê-la visto no jardim de casa à hora do tiro. Perante a revelação, o inspetor regista que Francisca esteve no local do crime e leva-a para prestar declarações.

Laura (Madalena Brandão) tenta intimidar o inspetor, lembrando-lhe que é mulher de Renato (Sérgio Praia).

Entretanto, Renato recorda o encontro com Felícia enquanto bebe uma bebida. Laura liga-lhe para contar que Francisca foi levada para prestar esclarecimentos e explica que tudo indica que Felícia a tramou, uma vez que Francisca garante tê-la visto no jardim no momento do disparo. Renato promete arranjar um advogado para Francisca, mas não consegue esconder o orgulho que sente por Felícia.

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