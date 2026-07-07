Exclusivo «A Madrasta»: Filipe e Renato tentam encontrar o envelope de Xavier

Em «A Madrasta», Filipe (Nuno Pardal) e Renato (Sérgio Praia) aconselham Diana (Inês Castel-Branco) a não remexer no passado, pois não vai conseguir nada com isso. Diana afirma que só quer limpar o seu nome e vai conseguir, demore o tempo que demorar, pois aprendeu a esperar, enquanto esteve presa. Diana diz que não tem nada a perder, enquanto o assassino, seja ele quem for, tem tudo. Filipe e Renato ficam inquietos.

Renato, Filipe e Raquel (Inês Herédia) queixam-se da qualidade do sushi e Laura (Madalena Brandão) diz que é o que ainda pode pagar. Renato conta que tentou abrir a gaveta onde está o envelope e Pedro (Albano Jerónimo) quase o apanhou, mas não desconfiou de nada. Raquel acha que Clarisse (Paula Neves) pode saber o que está lá escrito e sugere ir falar com ela.

Raquel finge-se preocupada com Xavier (Vitor d' Andrade), mas Clarisse não vai na conversa dela. Raquel oferece emprego a Clarisse, pelo dobro do ordenado que recebe ali e pergunta-lhe se faz ideia do que está no envelope que Xavier entregou a Pedro. Clarisse diz que não sabe e nunca lhe diria. Diz ainda que sabe que não tem dinheiro para mandar cantar um cego. Xavier acabou de chegar e Clarisse já lhe contou que Raquel esteve ali para tentar saber o que estava no envelope que Xavier entregou a Pedro. Xavier já esperava que os tubarões começassem a rondar, mas ainda não está preparado para ser devorado e liga a Pedro. Xavier chamou todos a sua casa para dizer que ainda não fez o testamento, mas pode fazê-lo agora e pede a Filipe para tratar disso. Xavier revela que tem um irmão e quer deixar grande parte da herança para ele. Xavier diz que já estão à procura dele. Filipe avisa que se não o encontrarem, a herança fica para o estado.

Recorde as desconfianças de Xavier: