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Exclusivo «A Madrasta»: Pedro beija Diana

  • TVI Novelas
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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) volta a falar com Pedro (Albano Jerónimo) para definirem melhor em que moldes ela pode estar com os filhos, mas Pedro não consegue focar-se nisso, porque não consegue vê-la apenas como mãe dos filhos. Diana diz que os filhos são a única coisa que lhe importa, mas Pedro não se contém e beija-a.

 Diana afasta-se, pois acha que Pedro só a beijou porque não suporta que outros homens olhem para ela. Pedro diz que não foi isso e desde que ela voltou que tem vontade de a beijar. Diana acha que aquilo não faz sentido, uma vez que não acredita na sua inocência. Pedro pede-lhe para esquecer o que se passou ali.

Recorde como Pedro tratou Diana, ainda na prisão:

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