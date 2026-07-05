Exclusivo «A Madrasta»: Pedro cancela o casamento com Francisca

Em «A Madrasta», Francisca vai ter com Pedro e pergunta-lhe se ficou chateado por ter perdido o anel. Pedro diz que não tem nada a ver com isso, mas já não pode casar.

Francisca (Matilde Reymão) sobe pelas paredes depois de Pedro (Albano Jerónimo) lhe ter dito que não podem casar já. Pedro diz que com o regresso de Diana (Inês Castel-Branco), tem de ter mais cuidado com os filhos, para não os perder. Francisca acha que Pedro devia contar a verdade aos filhos e Diana deixava de ser um problema. Pedro não pode fazer isso, pois iria contra o que ele fez toda a vida.

Francisca está furiosa e dá um pontapé numa cadeira. Renato (Sérgio Praia) pergunta-lhe o que se passa e ela revela que Pedro adiou o casamento, sem data definida. Renato liga a Laura para se preparar, porque a casa vai pegar fogo.

Recorde-se que Pedro já tinha tentado afastar Francisca: