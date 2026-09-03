Exclusivo «A Madrasta»: Pedro discute com Diana por causa de Eduardo

Miguel (Bernardo Cascais) visita o pai, Pedro (Albano Jerónimo), e conta-lhe que viu Maria (Matilde Reymão) e Eduardo (Ruben Garcia) juntos, ficando com a ideia de que os dois têm um caso. Pedro fica cheio de ciúmes.
Entretanto, Diana (Inês Castel-Branco) vai cumprimentar Pedro, mas este mostra-se frio e vira-lhe a cara. Diana pensa que ele está saturado de estar ali, mas Pedro revela que vai ter alta em breve e pergunta-lhe se tem alguma coisa para lhe contar. De seguida, confronta-a sobre o que se passa entre ela e Eduardo. Diana percebe que Miguel lhe contou o que viu e garante que não aconteceu nada entre ela e Eduardo.
Pedro pede-lhe que despeça Eduardo, argumentando que não precisa de um advogado. Diana recorda-lhe que Eduardo é seu amigo e que a ajudou muito, ao contrário de Pedro. A conversa acaba por dar origem a uma discussão e Diana vai embora chateada.