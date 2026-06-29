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Exclusivo «A Madrasta»: Pedro encontra-se com Diana

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 26min
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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) estaciona o carro em frente ao prédio de Diana (Inês Castel-Branco). Confirma a morada e toca à campainha. Pedro está à espera de Diana. Ela chega e dirige-se para o prédio. Ele hesita.

Julgava que estava mais preparado para aquele encontro. Pedro sai do carro e vai ao encontro de Diana. Ela vê-o e estaca.

Olham-se com saudade, mas também com ressentimento.  Diana pergunta a Pedro porque disse aos filhos que ela tinha morrido. Pedro afirma que fez isso para os proteger e Diana insiste que é inocente. Pedro não acredita e duvida que Beatriz seja sua filha. Pedro aconselha Diana a não se aproximar dos filhos, pois será rejeitada. Diana diz que vai pensar no que fazer. 

Pedro diz às irmãs que conversou com Diana e ela só quer recuperar os filhos. Carminho acha natural, mas Felícia tem a certeza que Diana só está a usar os filhos para voltar a ocupar o seu lugar ali em casa e acabar com a família. Felícia aconselha Pedro a adiar o casamento com Francisca, mas ele diz que isso não vai acontecer.

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