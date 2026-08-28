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A Madrasta

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro promete a Diana que nunca a vai abandonar e os dois trocam um beijo apaixonado

  • Há 1h e 20min
Exclusivo «A Madrasta»: Pedro promete a Diana que nunca a vai abandonar e os dois trocam um beijo apaixonado - TVI
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Pedro (Albano Jerónimo) conta a Madalena (Cucha Carvalheiro) que Xavier estava prestes a revelar quem matou Artur, mas morreu sem chegar a fazê-lo.

Entretanto, Diana (Inês Castel-Branco) chega à casa e é confrontada por Felícia (Isabel Abreu). Esta garante-lhe que, apesar de poder ter enganado Pedro, não a consegue enganar a ela, recordando-lhe ainda que aquela casa não lhe pertence.

Diana não se deixa intimidar e afirma que a casa é sua. Diz ainda que, quando for viver para ali, quer retirar o retrato e acabar com as mentiras. Explica que foi buscar algo, mas Felícia tenta impedi-la. Diana impõe-se e deixa Felícia furiosa.

Mais tarde, Diana conta a Eduardo (Ruben Garcia) que foi à casa de Pedro buscar a chave, mas que Felícia tentou impedi-la, sem sequer imaginar o que ela procurava.

Diana abre uma gaveta e encontra um envelope selado. Com as mãos a tremer, prepara-se para descobrir o seu conteúdo.

Ao ler a carta, percebe que esta apenas revela aquilo que Xavier já tinha confessado. Diana não quer acreditar que seja apenas isso e, cansada de continuar sem conseguir descobrir a verdade, começa a chorar. Eduardo abraça-a e os dois partilham um momento de alguma intimidade, até serem surpreendidos por Miguel (Bernardo Cascais), que pergunta o que se passa.

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Diana explica que foi buscar alguns documentos, mas Miguel fica desconfiado.

Mais tarde, Diana mostra a carta a Pedro e os dois ficam desolados ao perceberem que o conteúdo não traz nenhuma informação relevante. Diana desespera por continuar sem conseguir provar a sua inocência e teme nunca conseguir descobrir a verdade.

Pedro garante-lhe que vai fazer tudo para que consigam esclarecer o que aconteceu e promete que, mesmo que não consigam, ela nunca mais ficará sozinha.

Num momento de grande emoção, Pedro beija Diana, como se estivesse a selar um pacto antigo entre os dois.

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