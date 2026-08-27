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Exclusivo «A Madrasta»: Renato contrata pessoa para se fazer de irmão de Xavier mas Cajó apresenta-se como herdeiro

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 41min
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Renato (Sérgio Praia) certifica-se de que Barata sabe exatamente o que tem de dizer e que não vai comprometer o plano que estão a preparar. Entretanto, Filipe (Nuno Pardal) entrega a Barata um envelope com os documentos falsos e espera que tudo aconteça como combinado. Renato, porém, continua apreensivo.

Enquanto isso, Picasso (Pedro Teixeira) ajuda Cajó (Joaquim Horta) a preparar-se, ajustando-lhe o fato e a gravata. Cajó sente-se desconfortável com aquela roupa, mas Picasso lembra-lhe que, agora que vai assumir o papel de magnata, tem de se apresentar dessa forma. Relembra-lhe ainda que, para ajudar Vivi e Tremoço, terá de fazer aquele sacrifício.

Os dois vão então ter com Filipe para que este ajude Cajó a provar que é irmão de Xavier. Cajó apresenta-se como Raul e afirma ser o irmão que Xavier andava à procura, deixando Filipe completamente surpreendido.

Cajó conta-lhe a sua história e Filipe tenta recompor-se perante a inesperada revelação. O advogado promete ajudá-lo e diz-lhe que fez muito bem em procurá-lo. Cajó fornece os seus dados e Filipe explica que será necessário passar por um longo processo burocrático, alertando também para a possibilidade de surgirem pessoas interessadas em aproveitar-se da situação.

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Depois de Cajó sair, Filipe perde o sorriso. Conta a Renato que conhece Cajó e revela-lhe que o homem afirma ser irmão de Xavier. Renato desconfia imediatamente da história e considera que pode tratar-se de um golpe de Clarisse.

Filipe reconhece que terá de confirmar a identidade de Cajó, embora admita que este lhe pareceu sincero. Os dois ficam ainda mais preocupados ao perceberem que já pagaram 50 mil euros a Barata e podem ter feito isso em vão.

Entretanto, Laura (Madalena Brandão) e Raquel (Inês Herédia) perguntam-lhes se está tudo bem. Renato e Filipe disfarçam e tentam esconder a preocupação.

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