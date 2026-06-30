Exclusivo «A Madrasta»: Ricardo tenta beijar Celina e Simão dá-lhe um soco

Em «A Madrasta», Picasso (Pedro Teixeira) vê Ricardo (Diogo Fernandes) a falar com Celina (Diana Palmerston) e refila com ele, por saber o que disse ao pai. Celina fica surpreendida com a forma como o pai trata Ricardo.
A Condessa (Silvia Rizzo) diz que viu Pedro (Albano Jerónimo) no centro social e tem esperança que ele tenha vindo dar o seu contributo para as obras do telhado. Celina vê Ricardo e pergunta-lhe o que está a fazer ali. Ele provoca-a e diz que veio visitar uma amiga. Celina pergunta se está a falar de Beatriz. Ricardo acha que ela está com ciúmes e convida-a para ir à sua nova casa. Ricardo tenta beijar Celina e Simão dá-lhe um soco. Filipe pergunta o que se passa ali e Ricardo diz que só veio para uma entrevista. Celina faz um curativo na mão de Simão e agradece-lhe por a ter defendido. Ricardo passa por ali e diz que parece que se vão ver mais vezes.
Recorde-se que Ricardo tem um passado com Francisca: