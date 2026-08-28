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Exclusivo «A Madrasta»: Simão é acusado de tentar matar Pedro

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  • Há 1h e 36min
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Laura (Madalena Brandão) convence Francisca (Matilde Reymão) de que Simão (João Maria Maneira) tinha motivos para disparar e que terá sido ele o responsável pelo tiro. Francisca explica que não o pode denunciar sem revelar também que esteve em casa de Pedro. Laura promete tratar da situação e pede-lhe que não se preocupe com as chantagens de Ricardo. Recorda-lhe que prometeu cuidar dela como se fosse uma filha e garante que é isso que vai fazer.

Laura contacta alguém da marina onde Simão tem o barco atracado e descobre que o veleiro nunca chegou a sair dali. Convencida de que foi Simão quem disparou, Laura partilha a informação com Renato (Sérgio Praia). Laura quer denunciá-lo, mas Renato alerta para os problemas que isso poderá causar a Francisca. Ainda assim, Laura decide avançar com uma denúncia anónima.

Entretanto, o inspetor Galveias questiona Simão sobre onde estava no dia do casamento. Simão afirma que estava a velejar, a caminho dos Açores. Galveias revela, porém, que tem informações diferentes e pede-lhe que o acompanhe à esquadra. O inspetor explica que Simão foi visto perto da casa e que não existe qualquer registo na marina de que o veleiro tenha saído. Simão garante que não fez nada.

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A detenção de Simão deixa todos em choque. Carminho considera que é melhor não dizerem nada a Pedro, enquanto Felícia (Isabel Abreu) acredita que Pedro acabará por descobrir. Felícia parece ainda acreditar que Simão é culpado, uma vez que andava obcecado com Maria. Madalena (Cucha Carvalheiro), por outro lado, não acredita que ele fosse capaz de cometer o crime. Felícia diz que precisa de sair para apanhar ar.

Na esquadra, Simão explica que foi ao casamento para pedir desculpa e que já contou tudo à polícia. Revela ainda que entregou a arma, que poderá ser analisada e comprovar que não foi utilizada no disparo.

Diana (Inês Castel-Branco) acredita na versão de Simão e revela que também já passou por uma situação semelhante. É então que Simão se recorda de ter visto o carro de Francisca à porta de casa no dia do casamento, deixando Diana desconfiada.

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