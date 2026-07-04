Exclusivo «A Madrasta»: Simão sente-se atraído por Diana

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) fica nervosa com a visita de Simão (João Maneira) e ele nota. Simão sente que Diana tem algum problema e quer ajudar, mas Diana diz que é só o stress do lançamento da marca e que uma boa noite de sono a vai ajudar. Simão vai embora, mas diz-lhe que pode contar com ele para o que precisar.

Simão foi novamente a casa de Diana. Não consegue ficar indiferente ao que sente e faz questão de lhe dizer. Diana não quer ouvir aquilo e tenta afastá-lo. Pedro bate à porta e diz a Diana que precisam de conversar. Simão fica aflito por Pedro estar ali. Pedro fica ainda com mais ciúmes, ao ver Simão ali.

Pedro (Albano Jerónimo) diz a Simão que não pode voltar a ver Maria, pois ela não é mulher para ele. Simão pergunta porquê e se têm um caso. Pedro diz que não e Simão desconfia que já tiveram. Pedro acaba por confessar que sim e acabou mal. Simão não fica convencido. Diana tenta concentrar-se no desenho de uma joia, mas só consegue pensar em Pedro. Entretanto ele volta para conversarem. Diana diz que não fez nada para que Simão se sentisse atraído por ela e não vai dizer mais nenhuma vez que está inocente, até o conseguir provar. Pedro vê sinceridade e tem vontade de a beijar. Pedro pergunta a Simão o que está a fazer ali, mas este diz que não lhe deve satisfações e vai embora. Pedro pergunta a Diana o que Simão foi ali fazer e ela diz-lhe para lhe perguntar a ele, já que não acredita em nada do que ela lhe diz.

Recorde o primeiro encontro de Simão e Diana: