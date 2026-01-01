Exclusivo «A Protegida»: A cumplicidade cresce entre Mariana e JD

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) fala com o quadro como se falasse com a avó e pede-lhe para tomar conta de Laura, neste momento difícil.

José Diogo (Pedro Sousa) aparece e diz que foi treinar com o irmão e o sócio. Mariana não resiste a abraçá-lo, mas esforça-se para ir com calma. Mariana diz que hoje até é bom JD não se lembrar de nada, pois acabou de saber que o pai adotivo dele morreu.

Mariana pede ajuda a JD para criar o novo menu do restaurante e conta-lhe que foi ele que a inspirou a criar o primeiro. Mariana pergunta-lhe qual o hambúrguer que gosta mais e em que se baseou para criá-los. Mariana inspira-se na emoção com que JD fala do surf e dor mar. Vão cozinhando com muita cumplicidade.

