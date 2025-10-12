A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) fica chocado por Benedita (Maria do Céu Guerra) saber que ia morrer. Estão todos consternados com a morte dela, mas Mariana (Matilde Reymão) diz que ela queria ser lembrada com alegria e sem choradeiras. Mariana quer fazer uma homenagem bonita, ali em casa, e todos concordam. 

Laura (Alexandra Lencastre) entra com Óscar (Joaquim Horta) e repara na carta deixada por Benedita. Laura começa a ler e comove-se. Benedita diz ter muito orgulho na filha e pede-lhe para assumir o seu lugar enquanto matriarca da família. Benedita revela que lhe deixou o palacete.

Mariana lê a carta que a avó lhe deixou, onde explica algumas das suas vontades e dá uma pista sobre algo, que deixa Mariana confusa. Benedita pede ainda a Mariana para falar com o tio e Mariana lê essa parte da carta só para si, deixando JD alerta.

Virgílio chora. Está verdadeiramente abalado com a morte de Benedita. Depois liga a Jorge e pergunta-lhe se já sabe o que aconteceu. Virgílio conta a Jorge que Benedita morreu e por isso está na altura de dar a estocada final. Virgílio diz-lhe que tem de aproveitar agora que Mariana e Laura não vão ter cabeça para mais nada.

 

Mariana conta a Sanjay que a avó lhe pediu para lhe dar algum dinheiro e refere que ela gostava muito dele e de Aruna. Sanjay não quer aceitar o dinheiro, mas fica feliz por Benedita se ter lembrado deles. Mariana insiste para que ele aceite e tem muita pena do que aconteceu aos seus pais. Sanjay diz que Aruna está muito perturbada.

Mariana fala com Virgílio e Aruna à parte. Mariana pergunta a Virgílio se anda a consumir droga e diz que Benedita a incumbiu de fazer com que Virgílio voltasse para os narcóticos anónimos e só depois lhe poderia dar a sua parte da herança. Virgílio tem de lhe fazer a vontade e finge-se comovido com o gesto.

Recorde-se que Benedita amava muito a família e dava-lhes bons conselhos:

