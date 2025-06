Exclusivo «A Protegida»: Agressivo e viciado, Filipe rouba Sofia e faz queixa à polícia

Em «A Protegida», Filipe (João Pedro Dantas) nota que Sofia (Catarina Rebelo) tem andado muito calada e pergunta-lhe se Hector (Christian Escuredo) desconfiou de alguma coisa. Ela diz que não e que só quer vender o tabaco o mais rápido possível. Hector aparece e chama Sofia ao seu gabinete.

Hector pede a Sofia para acabar com as apostas, pois Mariana (Matilde Reymão) está de volta e ele quer fazer tudo certo. Sofia diz que podem continuar e que Mariana nunca saberá, mas Hector prefere não arriscar. Não quer perder a possibilidade de a conquistar, agora que está chateada com José Diogo (Pedro Sousa). Sofia fica desmoralizada. Filipe já sabe que os jogos vão ter de acabar e fica desaustinado. Começa a falar alto e a dar pontapés em objetos. Sofia reconhece aqueles comportamentos e pede-lhe para parar. Filipe pergunta-lhe se está com medo e encara-a de forma ameaçadora.

Óscar (Joaquim Horta) e Teresa (Sandra Faleiro) ouvem barulho e desconfiam que haja confusão. Vão ver o que se passa.

Filipe está desesperado com o fim dos jogos e pede a Sofia para fazer alguma coisa. Ela fica paralisada, pois aquele comportamento lembra-a de Manuel (Duarte Gomes). Óscar leva Filipe dali para se acalmar e Teresa conforta Sofia. Óscar leva Filipe e tenta acalmá-lo, mas ele debate-se para se libertar de Óscar. Filipe pergunta a Óscar se sabe quem ele é e começa a chamar por Hector. Óscar conta a Hector que Filipe estava a gritar com Sofia e a dar pontapés em coisas. Hector agradece a ajuda de Óscar e diz que agora trata ele do assunto. Filipe suplica a Hector para que não acabe com os jogos, pois precisa do dinheiro. Hector não gosta da forma como Filipe fala de Mariana e avisa-o para não repetir. Hector percebe que Filipe está descontrolado com o vício do jogo e decide afastá-lo dos seus negócios. Filipe fica em choque. Teresa tenta tranquilizar Sofia e perceber melhor o que se passou. Sofia acaba por dizer que tinha um caso com Filipe e que ele foi agressivo com ela. Sofia diz que teve um ex-namorado que também era assim e parece que só atrai pessoas daquele género. Teresa dá-lhe alguns conselhos para evitar passar pelo mesmo. Filipe vem do gabinete de Hector completamente descompensado. Passa pelo balcão e ao ver que não está ninguém, procura uma cópia da chave do quarto de Sofia e guarda-a.

Filipe dirige-se para o quarto de Sofia e abre a porta com a chave suplente que roubou. Filipe vasculha o quarto de Sofia, à procura do dinheiro que ela tem feito com as apostas e a venda do tabaco. s Filipe continua a revirar o quarto e acaba por encontrar o dinheiro dentro de uma almofada. Filipe festeja eufórico e guarda o dinheiro no saco. Filipe sai do quarto de Sofia e esconde-se para que ela não o veja. Filipe espera que Sofia se afaste da receção para poder sair para a rua. Filipe liga à Polícia Judiciária e diz querer fazer uma denúncia.