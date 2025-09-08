A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Anita acaba com a farsa de Hector e Mariana. JD fica a saber tudo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 14min
Exclusivo «A Protegida»: Anita acaba com a farsa de Hector e Mariana. JD fica a saber tudo - TVI
Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) vai ter com JD e ele pergunta-lhe se aconteceu alguma coisa. Ela diz que sim e que Hector está fora de controlo com a obsessão que tem por Mariana (Matilde Reymão). Anita acaba por revelar que o namoro deles é uma farsa. JD fica sorridente com aquela informação.

JD é incapaz de conter a felicidade com o que Anita lhe conta e diz que já tinha desconfiado de que o namoro não fosse real, pois achou-os sempre muito frios. Anita explica que não está a fazer isto por JD ou Mariana, mas sim pelo filho, porque está convencido de que Mariana é a pessoa certa para ele, mas ela sabe que não e promete ajudar JD com Mariana.

JD confronta Mariana com o falso namoro entre ela e Hector (Christian Escuredo) e Mariana assume que o fez, pois era a única forma de JD desistir dela. JD não concorda e lembra que veio entregar Carlota e prometeu deixá-la em paz, por isso não havia necessidade de fingir o namoro. Mariana foge do confronto, mas JD vai atrás dela. JD vai atrás de Mariana e diz-lhe que deviam ter resolvido as coisas sem envolver outras pessoas. JD revela que Anita lhe contou a verdade porque está preocupada com o filho, pois acha que ele acredita que um dia a relação dele com Mariana será real. Mariana diz que não era essa a sua intenção e fica envergonhada. JD vai embora desiludido.

Anita atende uma chamada de JD e pergunta-lhe como correu. Anita diz que alguém tinha de chamar Mariana à atenção e que JD era a pessoa certa para isso. JD diz que lhe custou falar com Mariana daquela forma e que só queria abraçá-la. Anita explica que as mulheres não funcionam assim e que JD fez o melhor.

